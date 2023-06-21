تراجع أسعار الذهب عالميا.. والأسواق تترقب كلمة رئيس «الفيدرالي الأمريكي» في الكونجرس

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا كبيرا في بداية التعاملات الصباحية، حيث امتنع المستثمرون عن المراهنات الكبيرة قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1944 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1933 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 102.205 نقطة.

تراجع أسعار الذهب بشكل كبير منذ أمس

وتراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس، إثر مكاسب الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر الدولار بعد أن كشفت البيانات الصادرة اليوم عن انتعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت وتيرة عمليات البدء في بناء المنازل بنسبة 21.7% لتبلغ 1.631 مليون منزل خلال مايو على أساس شهري، كما زادت تصاريح بناء المنازل بنسبة 5.2% إلى 1.491 مليون تصريح خلال الشهر.

وقال كبير الاقتصاديين في ACY Securities، إنّ هناك تحيزا متوقعا للاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على الذهب، في ضوء ذلك، يمكن أن يكون لشهادة رئيس مجلس الإدارة باول تأثير كبير على المدى القصير على السوق، وفق موقع إنفيستينج.

ويتأثر الذهب بالضغوطات العالمية والسعرية واللازمات الاقتصادية، وكذلك تأثير من قرارات الفيدرالي الأمريكي، فكلما ارتفع سعر الدولار والفائدة انخفض سعر الذهب نظرا للاتجاه الكبير للبيع.