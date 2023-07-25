تتيح موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي يقدمها لطلاب الصف الثالث الثانوي، بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2033 عبر الوطن، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة بالدرجات الكاملة في جميع المواد الدراسية.

وتنتهي كنترولات الثانوية العامة 2023، اليوم الثلاثاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية، لتبدأ مرحلة المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة.

بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن

وجرى تخصيص رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي لشهادة الثانوية العامة بالدرجات كاملة، عقب اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفق الخطوات التالية.

- الدخول إلي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن.

- كتابة الاسم بشكل صحيح.

- كتابة رقم الجلوس ومراجعته جيدا.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف.

- اضغط على سجل.

تظهر النتيجة حال اعتمادها رسميا، ويعرف الطالب هل هو ناجح، أم راسب وسيدخل امتحانات الدور الثاني، كما تظهر له جميع الدرجات في المواد الدراسية التي أدي فيها الطالب الامتحان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجاتهم من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣عبر «الوطن»، فور اعتمادها مباشرة بشكل سريع من خلال الخطوات التالية.

- إدخال رقم الجلوس.

- اسم الطالب.

- البريد الإلكتروني.

- المحافظة.

- الشعبة.

- الضغط على التسجيل والحصول على النتيجة.