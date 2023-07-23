عاجل.. مفاجأة من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن المؤشرات الأولية نتيجة الثانوية العامة 2023، معلنة عن نسب النجاح في 6 مواد للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات امتحانات الثانوية العامة في هذه المواد، سواء الأسئلة المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد».

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، تعكس ارتفاع نسب النجاح في المواد الصعبة، وحصول الطلاب علي الدرجات العالية في الشعبتين العلمية والأدبية، وجاءت النتائج كالتالي:

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت ٩٠٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان.