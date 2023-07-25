«الزراعة»: 255 ألف فدان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القطن للموسم الحالي

كشف تقرير صادر عن معهد بحوث القطن، أنَّ المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تبلغ 254 ألفًا و810 أفدنة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بزراعة أصناف جديدة للقطن المصري.

7 أصناف تجارية

وقال الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن، أنَّ هناك 7 أصناف تجارية وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري موسم 2023 وهي صنف «إكسترا جيزة 92» والمنزرع بمحافظة دمياط، إذ بلغت المساحة المنزرعة منه 8579 فدانا، وصنف «سوبر جيزة 97» والمنزرع بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة إجمالية 4184 فدانا وصنف «إكسترا جيزة 96» والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 11226 فدانا وصنف «سوبر جيزة 94» والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والإسماعيلية و بورسعيد بمساحة مقدارها 173 ألفًا و883 فدانا، و«صنف سوبر جيزة 86» والمنزرع بمحافظة البحيرة والنوبارية والإسكندرية بمساحة مقدارها 20 ألفًا و706 أفدنة بذلك تكون المساحة الإجمالية المنزرعة بالوجه البحري 227 ألفًا و583 فدانًا.

الوجه القبلي

أما بالنسبة للوجه القبلي، فقد بلغت المساحة الإجمالية 26 ألفًا و444 فدانًا موزعة بين الصنف «جيزة 95» والمنزرع بمحافظات أسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة 26 ألفًا و358 فدانا، إضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج و لأول مرة بمساحة 85 فدانًا بمركز دار السلام.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤن الانتاج أن هناك بعض التوصيات الهامة التي لابد للمزارع الأخذ بها وهي ضرورة نظافة الحقول من الحشائش والاهتمام ببرنامج الرش الوقائي للمكافحة والذي اقرتة لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والإدارة المركزية للمكافحة.

وأضاف أنَّه يجب اهتمام المزارع في هذه الأيام بالري والتقارب بين الريات بحيث لا تزيد على فترة تتراوح بين 12 إلى 15 يومًا وذلك لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة وتقليل أثرها على النباتات، إذ يمكن رش الكالسيوم والسليكات حتى تزيد قدرة النبات على تحمل الموجات الحرارية، ولابد أن يكون الري، أما ليلًا أو في الصباح الباكر وتجنب الري إثناء فترة الظهيرة.