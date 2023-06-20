«الحقول الإرشادية» حققت أعلى إنتاجية في حصاد القمح

تمكن عدد من مزارعى القمح فى مصر خلال موسم حصاد 2022، من زيادة إنتاجية المحصول الاستراتيجى بنسبة لا تقل عن 30%، باتباع طرق وتوصيات الزراعة والرى الحديث واختيار التقاوى الجيدة بالحقول الإرشادية.

وأكد أحمد صبحى عبدالنعيم، مزارع من مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، أنه حقق أعلى إنتاجية لمحصول القمح على مستوى الجمهورية لموسم 2022، من خلال اتباع طرق الزراعة الحديثة وتوصيات وزارة الزراعة ومكتب إرشاد ملوى، حيث تم استخدام تقاوى قمح من صنف «بنى سويف 5» فى حقله الإرشادى، وحقق إنتاجية تجاوزت 30 أردباً للفدان الواحد.

«عبدالنعيم»: التوصيات شملت حرث وتخطيط الأرض ومصاطب الرى والتسميد الجيد

وأوضح «عبدالنعيم» أن توصيات الزراعة الحديثة والرى الجيد والزراعة الإرشادية التى تم تطبيقها فى حقله، ساعدت على تحقيق هذه الزيادة فى الإنتاجية، وبفضل هذه الطرق والتوصيات، تم تحسين إنتاجية الفدان الواحد من محصول القمح فى المنيا إلى 30 أردباً، ما يعد زيادة غير مسبوقة ولم يسبق لأى مزارع أن حققها فى المحافظة من قبل، وأن هذه التوصيات تشمل حرث وتخطيط الأرض بشكل جيد، وعمل مصاطب للرى أثناء تخضير الأرض، والتسميد الجيد للنباتات.

وقد أعلنت محافظة المنيا، فى وقت سابق، أن وزير الزراعة السيد القصير، كرّم 10 مزارعين من 9 محافظات، ومن بينهم أحمد صبحى عبدالنعيم، لأنهم تمكنوا من تحقيق أعلى إنتاجية قمح على مستوى الجمهورية للموسم الماضى 2022، بفضل تطبيقهم لتوصيات الوزارة فى الحقول الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة والرى الجيد.