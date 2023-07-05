«إكسترا نيوز» تبرز أهم المناقشات باجتماعات المحور السياسي للحوار الوطني

استعرضت شاشة «إكسترا نيوز» الفضائية تقريرا عن المحور السياسي للحوار الوطني، وذلك خلال تغطية خاصة للحوار الوطني وأبرز محاوره وما جاء خلال اجتماعات اللجان الفرعية المختلفة.

اجتماعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني

ووفقاً للتقرير، فإنَّ اجتماعات اللجان الفرعية بـ المحور السياسي للحوار الوطني ناقشت العديد من القضايا الهامة، مثل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي تناولت موضوعات مثل النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.

لجنة المحليات بالمحور السياسي

وتابعت «إكسترا نيوز» في تقريرها الذي استعرض أبرز ما ناقشته اجتماعات لجنة المحليات بالمحور السياسي لـ الحوار الوطني، مثل قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية، أما لجنة الأحزاب السياسية فتناولت موضوعات تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب وقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.