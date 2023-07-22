عضو أمناء الحوار الوطني: بحث التوصيات النهائية للمقترحات لرفعها للرئيس

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل استعدادات استئناف جلسات الحوار الوطني، قائلًا إنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني بحث خلال اجتماعه الماضي، ما جرى الفترة الماضية من توصيات، وماقشة الأمور المتعلقة بإقامة ورش عمل لكل لجنة بحضور ممثلي من اللجان والخبراء ومقدمي المقترحات.

استئناف جلسات الحوار الوطني

وأضاف «عبد القوي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يستأنف الحوار الوطني، جلساته الفعلية خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة باقي القضايا في المحاور الثلاث السياسي والاقتصادي، والمجتمعي، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من مناقشة 60 قضية على مدار 50 جلسة عقدت خلال الأسابيع الماضية.

ورش عمل الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن ورش العمل الخاصة بكل لجنة، ستبحث التوصيات النهائية بشأن المقترحات لعرضها على مجلس الأمناء تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

توصيات الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس الأمناء أن التوصيات، المستهدف التوافق عليها لابد أن تكون قابلة للتنفيذ من حيث تكلفتها أو وُجود كيان مشابه لها أم لا، مؤكدا أن تلك التوصيات تُدرس بعناية من قبل خبراء مختصين في المجالات كافة مع التنفيذيين في الدولة والتشريعيين في مجلسي النواب والشيوخ من أجل رفع التوصيات القابلة للتنفيذ والتطبيق.