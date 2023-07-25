برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول توجيهات السيسي بتحقيق العدالة الناجزة

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي على قناة «إكسترا نيوز» عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بتوجيهات السيسي للقضاة بعنوان «السيسي يوجه القضاة بتحقيق العدالة الناجزة: أداء متميز وجهد مقدر».

تكدس في القضايا قبل 2014

وقال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنه خلال السنوات الماضية قبل عام 2014 شهدت مصر أزمة حقيقة في هذا الصدد، إذ كان هناك تكدس في القضايا بشكل كبير للغاية، وتلك القضايا كانت تؤثر على مصالح المواطنين وأيضا العمل داخل الدولة بصورة عامة، متابعا: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو دائما يطالب بوجود عدالة ناجزة والانتهاء بشكل سريع من جميع القضايا على كافة محاكم الجمهورية بدرجاتها المختلفة».

عدالة ناجزة وأداء سريع للقضاء

وأضاف خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى القضاء على تكدس القضايا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، وأصبح هناك عدالة ناجزة وسرعة سواء في الأحكام أو الفصل بالقضايا.