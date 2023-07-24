السيسي يشكر قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض: أداء متميز وجهد مقدّر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحا أنّه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنّه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل نحو 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022، جرى إنجاز 88% من إجمالي نحو 1.5 مليون دعوى.

وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة، أوضح وزير العدل أنّه تتبقى 4 دعاوى فقط من نحو 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين جرى إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى نحو مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح، بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

وأضاف وزير العدل، أنّه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف يتبقى 2941 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، وجرى إنجاز نحو 90% من 460 ألف طعن مدني مقيد بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعن تم قيدها عامي 2021 و2022.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس وجّه الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، ما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباع سليم عن منظومة العدالة في مصر، موجّها في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.