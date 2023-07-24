نائبة: المرأة المصرية حققت إنجازات ضخمة في عهد السيسي وشغلت أرفع المناصب

علقت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، على برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب «المرأة تقود للتنفيذيات»، مؤكدة أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو، بدأت مصر عهدا جديدا بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة الدولة وإرسائه قواعد الجمهورية الجديدة، التي من أهمها الاهتمام بالعنصر البشري، إذ قام سيادته بتدشين عدد من البرامج لدعم وتدريب الشباب والمرأة بشكل قوي؛ أثمرت عن ضخ عدد كبير من القيادات الشبابية في كافة مستويات العمل الإداري والتنفيذي، كان للمرأة نصيب مرضٍ منها، إلى حد كبير وغير مسبوق، لذلك أفردت تلك البرامج مساحة كبيرة جدا للمرأة المصرية لم تكن موجودة على الإطلاق.

إعداد المرأة للمواقع التنفيذية أمر في غاية الأهمية

وأضاف برغش، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه مما لا شك فيه أن تجربة إعداد المرأة للمواقع التنفيذية، هو أمر في غاية الأهمية ويعد من أنجح البرامج التي تستهدف صقل المرأة بالتدريبات والخبرات اللازمة، لقيادة المواقع القيادية الهامة، كما أن حضور العديد من الوزراء لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، هو أمر في غاية الأهمية ولأسباب عدة، أهمها عرض التجارب المختلفة، ووضع التجربة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر المشاركة، وعرض حلول للعديد من المشكلات التي تواجه التنفيذيات.

المرأة في عهد السيسي شغلت أعلى المناصب في الدولة

وأوضحت أن المرأة المصرية، استطاعت خلال الأعوام السابقة تحقيق عدد ضخم من الإنجازات، عبر المناخ الملائم الذي تم إعداده بعناية في ظل تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، مؤكدة أن هذه الإنجازات كانت في كافة المجالات السياسية والتنفيذية والاقتصادية والبرلمانية، فكثيرا ما لقب الرئيس المصريات بـ«عظيمات مصر».

وتابعت النائبة، «أثبتت التجارب العديدة قدرة المرأة المصرية علي قيادة أرفع المناصب التنفيذية والسياسية والبرلمانية في مصر، خلال الفترة السابقة، حيث شهدنا نجاحات عدة في القيادة للمحافظات، ورأينا المرأة في مناصب المحافظ والوزير، وأيضا القاضي، وهي نجاحات حققها في المقام الأول المناخ السياسي السليم، وتقبل المجتمع لدور المرأة.

المرأة المصرية أثبتت جدارتها على مر العصور

واختتمت النائبة، سناء برغش، حديثها بأن المرأة المصرية على مر العصور أثبتت جدارتها في ريادة عدد كبير من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما حققته المرأة المصرية خلال الأعوام السابقة من مشاركة سياسية ودعم لبلادها في أصعب الظروف بهذه البسالة والجدارة؛ شهدها العالم بأسره، كما أن خروج المرأة إلى ساحات العمل المختلفة، مهما كان الدافع، سواء لتحقيق ذاتها أو لمساندة وحماية أسرتها، فلاشك أنها نجحت فيه وبجدارة، رغم المعوقات الاجتماعية والاقتصادية، وكسرت بذلك قيودا كثيرة لتثبت قدرتها على العمل في كافة المجالات وفي أصعب الظروف.