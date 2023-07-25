«الأرصاد»: استمرار الموجة الحارة.. ودرجة الحرارة تسجل 41 على القاهرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مصر مازالت تحت تأثير الموجة الحارة في حالة الطقس اليوم الثلاثاء، والمؤثرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة بين 40 و41 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد لـ46 درجة.

4 أسباب وراء استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن سبب استمرار الموجة الحارة يعود إلى استمرار تأثر البلاد بمنخفض شديد الحرارة قادم من الصحراء الغربية، ومنخفض السودان الموسمي، ومنخفض الهند، بالإضافة إلى تأثير الكتل الهوائية الشديدة الحرارة القادمة من جنوب أوروبا، مما زاد من عوامل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة خلال الايام المقبلة.

درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وعن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، فجاءت كالتالي:-

درجات الحرارة الأربعاء 25 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 26 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 27 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.