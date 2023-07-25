اضطراب حركة الأمواج في 5 مدن ساحلية.. و«الأرصاد» تحذّر المصطافين

تشهد 5 مدن ساحلية على شاطئ البحر المتوسط، اضطرابا في حركة الأمواج، اليوم، بسبب نشاط الرياح، حيث يصل ارتفاع حركة الأمواج لنحو 2.5 متر لـ3، ما يؤثر على الملاحة البحرية، والسباحة في البحر من جانب المصيفين، وفق ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

5 محافظات توجة ارتفاع الأمواج اليوم

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ نشاط الرياح يصل اليوم لنحو 50 كيلومترا في الساعة، على محافظات «الضبعة - مطروح - الإسكندرية - رأس البر - جمصة»، بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، الذي يعمل على ارتفاع الأمواج لنحو 3 أمتار، مطالبة المصيفين بتوخي الحذر الشديد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44