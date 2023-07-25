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«بجد ولا خفة يد».. كريس المصري يقدم «ماجيك شو» من العلمين السبت (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:12 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
كريس المصري

كريس المصري

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي، لحفل كريس المصري بالعلمين الجديدة، المقرر أن يكون ضيفًا بحلقة «صاحبة السعادة» من العلمين يوم 29 يوليو بمسرح العلمين.

ومن المقرر أنَّ يكون «الماجيك شو الجديد» لـ كريس المصري بالعلمين الجديدة يوم 29 يوليو الموافق السبت المقبل.

وقال «كريس المصري»، في تصريحات له: «الشو هيكون فيه ألعاب كتيرة، ولو مش مصدق تعالى وشوف بنفسك، وانتوت قرروا ده جد ولا خفة يد».

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بقلم نرمين عفيفي