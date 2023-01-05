«كريس المصري» يزور معسكر كابيتانو مصر: قدم عروضا سحرية للنجوم الصغار

حرص كريس المصري على زيارة معسكر كابيتانو مصر، قائلًا إن الإصرار يجعل الشخص يكمل نجاحه، بجانب الموهبة، متابعًا: «لما عرفت إن الأطفال دول جايين من محافظات مختلفة، جيت علطول لأنهم محتاجين يتبسطوا».

حيل سحرية مع نجوم كابيتانو مصر

وأجرى «كريس»، في لقاء ببرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، بعض الحيل المذهلة مع بعض نجوم كابيتانو مصر، متابعًا: «اللي لفت نظري هو ماندو، أول لما قالي 200 جنيه ظهرت فجأة، بس خليكم فاكرين اللي أنا بعمله ده مجرد خفة يد».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.