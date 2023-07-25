بعائد 27%.. كل ما تريد معرفته عن الشهادات الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

طرح بنكا الأهلي المصري وبنك مصر شهادات جديدة بعملة الدولار، منذ قليل، مدتها 3 سنوات، بعائد يصل إلى 27% من إجمالي قيمة الشهادة، على أن يبدأ إصدار الشهادات، غدًا، لذا نستعرض كل المعلومات عن الشهادات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

شهادة الأهلي بلس

- الشهادة الأولى الدولارية من البنك الأهلي المصري هي شهادة «الأهلي بلس».

- مدة تلك الشهادة 3 سنوات.

- بعائد سنوي نسبته 7%، ويصرف العائد بالعملة نفسها كل 3 أشهر.

- الاقتراض بضمان الشهادة 50% من قيمتها بالجنيه المصري في أغراض استثمارية، بحد أقصى 10 ملايين جنيه.

شهادة الأهلي فورا

- الشهادة الدولارية الثانية التي طرحها البنك الأهلي المصري هي «الأهلي فورا».

- مدتها 3 سنوات.

- بسعر عائد سنوي نسبته 9%، يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن إجمالي الفترة كلها بنسبة 27% من الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

- تسترد تلك الشهادة في تاريخ استحقاقها من خلال العملة نفسها.

شهادة القمة

- الشهادة الأولى التي طرحها بنك مصر شهادة «القمة».

- عائد 9% سنويا.

- شهادة اسمية تصدر لكل من المصريين والأجانب.

- يصرف العائد مقدما للثلاث سنوات بنسبة 27% «تراكميًا» بالجنيه المصري.

شهادة إيليت

- الشهادة الثانية التي طرحها بنك مصر هي شهادة «إيليت».

- بعائد 7% سنوياً.

- شهادة اسمية تصدر لكل من المصريين والأجانب.

- يُصرف العائد كل 3 أشهر بالدولار.