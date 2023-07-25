رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بعائد 27%.. كل ما تريد معرفته عن الشهادات الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

كتب:

محمد سعيد الشماع
12:45 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
البنك الأهلي المصري وبنك مصر

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

طرح بنكا الأهلي المصري وبنك مصر شهادات جديدة بعملة الدولار، منذ قليل، مدتها 3 سنوات، بعائد يصل إلى 27% من إجمالي قيمة الشهادة، على أن يبدأ إصدار الشهادات، غدًا، لذا نستعرض كل المعلومات عن الشهادات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر. 

شهادة الأهلي بلس

- الشهادة الأولى الدولارية من البنك الأهلي المصري هي شهادة «الأهلي بلس».

- مدة تلك الشهادة 3 سنوات.

- بعائد سنوي نسبته 7%، ويصرف العائد بالعملة نفسها كل 3 أشهر.

- الاقتراض بضمان الشهادة 50% من قيمتها بالجنيه المصري في أغراض استثمارية، بحد أقصى 10 ملايين جنيه.

شهادة الأهلي فورا

- الشهادة الدولارية الثانية التي طرحها البنك الأهلي المصري هي «الأهلي فورا».

- مدتها 3 سنوات.

- بسعر عائد سنوي نسبته 9%، يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن إجمالي الفترة كلها بنسبة 27% من الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

- تسترد تلك الشهادة في تاريخ استحقاقها من خلال العملة نفسها.

شهادة القمة

- الشهادة الأولى التي طرحها بنك مصر شهادة «القمة».

- عائد 9% سنويا.

- شهادة اسمية تصدر لكل من المصريين والأجانب.

- يصرف العائد مقدما للثلاث سنوات بنسبة 27% «تراكميًا» بالجنيه المصري.

شهادة إيليت

- الشهادة الثانية التي طرحها بنك مصر هي شهادة «إيليت».

- بعائد 7% سنوياً.

- شهادة اسمية تصدر لكل من المصريين والأجانب.

- يُصرف العائد كل 3 أشهر بالدولار.

اقرأ المزيد:

عاجل.. البنك الأهلي المصري يطرح شهادتي «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا»

عاجل.. بنك مصر يطلق شهادة القمة الدولارية بعائد 27%.. والشراء متاح «أون لاين»

10 معلومات عن أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري.. بعائد شهري

تفاصيل شهادة استثمار من البنك الأهلي.. بـ500 جنيه وعائدها شهري ثابت
بقلم محمد سعيد الشماع