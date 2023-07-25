بعائد 27%.. كل ما تريد معرفته عن الشهادات الجديدة من بنكي الأهلي ومصر
كتب:
محمد سعيد الشماع
12:45 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
طرح بنكا الأهلي المصري وبنك مصر شهادات جديدة بعملة الدولار، منذ قليل، مدتها 3 سنوات، بعائد يصل إلى 27% من إجمالي قيمة الشهادة، على أن يبدأ إصدار الشهادات، غدًا، لذا نستعرض كل المعلومات عن الشهادات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
شهادة الأهلي بلس
- الشهادة الأولى الدولارية من البنك الأهلي المصري هي شهادة «الأهلي بلس».
- مدة تلك الشهادة 3 سنوات.
- بعائد سنوي نسبته 7%، ويصرف العائد بالعملة نفسها كل 3 أشهر.
- الاقتراض بضمان الشهادة 50% من قيمتها بالجنيه المصري في أغراض استثمارية، بحد أقصى 10 ملايين جنيه.
شهادة الأهلي فورا
- الشهادة الدولارية الثانية التي طرحها البنك الأهلي المصري هي «الأهلي فورا».
- مدتها 3 سنوات.
- بسعر عائد سنوي نسبته 9%، يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري عن إجمالي الفترة كلها بنسبة 27% من الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.
- لا يجوز الاقتراض بضمان تلك الشهادة.
- تسترد تلك الشهادة في تاريخ استحقاقها من خلال العملة نفسها.
شهادة القمة
- الشهادة الأولى التي طرحها بنك مصر شهادة «القمة».
- عائد 9% سنويا.
- شهادة اسمية تصدر لكل من المصريين والأجانب.
- يصرف العائد مقدما للثلاث سنوات بنسبة 27% «تراكميًا» بالجنيه المصري.
شهادة إيليت
- الشهادة الثانية التي طرحها بنك مصر هي شهادة «إيليت».
- بعائد 7% سنوياً.
- شهادة اسمية تصدر لكل من المصريين والأجانب.
- يُصرف العائد كل 3 أشهر بالدولار.