تفاصيل شهادة استثمار من البنك الأهلي.. بـ500 جنيه وعائدها شهري ثابت

يوفر البنك الأهلي المصري أنواع مختلفة من شهادات الاستثمار ب من بينهم شهادة مدتها عام وعائد شهري ثابت، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يوليو 2023، من البنك الأهلي المصري، تكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

سعر العائد على شهادة استثمار ب

وسعر العائد على شهادة الاستثمار ب، 11%، ويكون شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة أي العام، ويحدد بحسب السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء ويصرف في تاريخ استحقاقه.

ويتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، بحسب البنك.

تفاصيل شهادة الاستثمار ب من البنك الأهلي

ويتيح البنك الأهلي المصري الاقتراض بضمان شهادة الاستثمار ب بحسب التعليمات السارية، وتسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، فيما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من اليوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتجدد شهادة الاستثمار ب تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك، وفقا لتعليمات البنك الأهلي.