10 معلومات عن أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري.. بعائد شهري

يتيح البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الادخار، التي يمكن من خلالها لعملاء البنك ادخار أموالهم والحصول على عائد على مدار فترة الشهادة، ويأتي من أبرزهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج «الأعلى بين شهادات البنك الأهلي»، والتي تستعرض «الوطن» كافة تفاصيلها حسب ما أعلنه البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

معلومات عن أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري

1 - اسم الشهادة: «الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج».

2 - الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

3 - مدة الشهادة: 3 سنوات.

4 - سعر العائد في السنة الأولى: 22%، وفي السنة الثانية: 18%، وفي السنة الثالثة: 16%.

5 - العائد: شهري على مدار مدة الشهادة.

6 - بداية احتساب العائد: يوم العمل التالي من يوم شراء الشهادة.

7 - الاقتراض: يمكن بضمان هذه الشهادات حسب التعليمات السارية.

8 - يمكن أيضاً إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان تلك الشهادات.

9 - الاسترداد: لا يمكن استردادها قبل مرور مدة 6 أشهر بداية من يوم العمل التالي من شراء الشهادة.

10 - يستطيع صاحب الشهادة استردادها قبل انتهاء المدة حسب القواعد والشروط التي أعلنها البنك الأهلي المصري، كما أنها تُسترد بنهاية مدتها بكامل قيمتها الأساسية.