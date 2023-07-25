عاجل.. البنك الاهلي المصري يطرح شهادتي «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا»

أعلن البنك الأهلي المصري عن اصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات ، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، اضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣.

هذا وقد سبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الاعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.

شهادة الأهلي بلس

الشهادة الدولارية الأولى " الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوي 7٪؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

شهادة الأهلي فورا

الشهادة الدولارية الثانية " الأهلي فورا " وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراءه، على ان يتم الإعلان عن ارقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الالكتروني تزامنا مع اطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك واية قنوات اضافية سيتم الاعلان عنها قريبا.

وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد اتاح البنك الأهلي المصري اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الاجنبية من الخارج بحد ادنى للقرض ٥٠ الف جنيه و بحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق اخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا وسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة ٢،٢٥٪؜ اقل من سعر اقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، و لمدة تصل الى ٤ سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكتروني للبنك ، على ان يقوم العميل بتوقيعها لدى اي من فروع البنك، و اية قنوات اضافية سيتم الاعلان عنها قريبا.