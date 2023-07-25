تكريم أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بإدارة العاشر من رمضان في الشرقية

أناب الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الشيخ محمود عبدالصمد، مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، لتكريم أوائل تلاميذ الشهادة الابتدائية، ممن حصلوا على أعلى الدرجات في امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2023/2022.

تكريم أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

وجرى إقامة حفل التكريم لجميع التلاميذ المتفوقين من مختلف المعاهد الأزهرية بحضور ذويهم، وتسليمهم شهادات التقدير بجانب َمبلغ مالي تشجيعًا لهم.

تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي

وأضاف مدير إدارة العاشر الأزهرية ، أن الهدف الرئيس هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي، فضلًا عن زيادة دافعيتهم إلى تحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه في وقت سابق، قد تم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية لذات العام الدراسي.

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، قد كلف مديري الإدارات التعليمية بتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا بمختلف الإدارات التعليمية.