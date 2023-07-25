الغرفة التجارية بالقاهرة: محطة تحيا مصر نقطة تحول في مجال النقل البحري

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطورا كبيرا وفقا لشهادة الهيئات الدولية، إذ تقدمت 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وكان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، وجاءت مصر بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.

وأضاف سكرتير شعبة النقل الدولي في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في طريق تطوير المواني البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وأشار إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد أول محطة من نوعها يجرى إنشاؤها بشكل كامل داخل مياه مبناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر في التجارة واللوجيستيات.

أحدث وأكبر أوناش تفريغ وتحميل السفن العملاقة

وأضح السمدوني، أن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل في ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء في خطوة مهمة نحو الاعتماد على آليات صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه المحطة نقطة تحول في مجال النقل البحري.

وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التوجه نحو تطوير الموانئ البحرية للاستفادة من موقع مصر المتميز بين العالم، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع فاتورة تطوير هذا القطاع الحيوي، إلا أنه أصبح ضرورة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات عالمية أثرت على خطوط الإمداد، مؤكدا أهمية التوجه نحو أن تحصل مصر على نصيبها من تجارة الترانزيت في العالم.