أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في مصر على الأسعار التي أعلنت أمس الاثنين في بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أمس داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة بقيمة 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في مصر 2165 جنيهًا بالنسبة لعيار 21، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2474 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية 1856 جنيهًا للشراء ويسجل عيار 22 الآن 2268 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة فقد سجل 1443 جنيهًا للشراء، أما عيار 12 يبلغ في بداية تعاملات الصباح 1237 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يسجل استقرارًا داخل محلات الصاغة وذلك مع بداية التعاملات الصباحة ليسجل 17320 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الأونصة 76950 جنيهًا.