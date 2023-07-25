«الوزراء»: 3 مليارات جنيه استثمارات صناعة الإلكترونيات في مدينة المعرفة

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ مركز صناعة الإلكترونيات بالعاصمة الإدارية تعد «أيقونة جديدة» للتصميم التكنولوجي، بعد عقود من الاكتفاء بـ«تجميع المستورد» أصبح امتلاك القدرة على تصميم المنتج هدف أساسي في الجمهورية الجديدة لزيادة الإنتاج اعتمادًا على المكونات المحلية.

التعاقد مع 24 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات

وأشار المركز، في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّه تمّ التعاقد مع 24 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، لتتواجد بمركز واحد داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه كأكبر مركز لصناعة الإلكترونيات ولتوفير التصميمات الابتكارية لمنتجاتها، مثل شركة «لينوفو» الصينية العملاقة، التي تبحث آليات إنشاء مركز للتصميم الهندسي لها داخل مدينة المعرفة، بما يزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة.