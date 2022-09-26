«الاتصالات»: مصر مهتمة بتوطين صناعة الإلكترونيات بالتعاون مع كوريا الجنوبية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مصر تولى اهتماما كبيرا بتوطين وتعميق صناعة الإلكترونيات؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في هذه الصناعة المهمة، كما أشار إلى تجربة مصر في بناء مراكز الإبداع الرقمي والتعاون مع الشركات العالمية في تلك المراكز بريادة الأعمال والشركات الناشئة.

افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست، ويعد المؤتمر بمثابة الهيئة العليا التي تضع السياسات داخل الاتحاد، ويتم من خلاله اعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية المقررة خلال الأربع سنوات المقبلة.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الدكتور عمرو طلعت، مع لي جونج هو، وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث تناول اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فيجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى رومانيا.

«طلعت» يناقش آليات نقل المعرفة وتبادل الخبرات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وشهد اللقاء تسليط الضوء على الشراكات المتعددة القائمة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الراهنة، ومنها التعاون مع جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية في إطار مبادرة بناة مصر الرقمية، فضلا عن التطرق إلى مناقشة آليات نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال تنمية القدرات بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدعم المتبادل للبلدين في ترشيحات الاتحاد الدولي للاتصالات.

من جانبه، أعرب وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية، عن اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات بناء القدرات الرقمية، والبحث والتطوير، وصناعة الإلكترونيات؛ مؤكدا أنّه سيعمل على متابعة أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهات الكورية المعنية بهذا الشأن.

حضر اللقاء: المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عمرو طلعت، غدا، كلمة مصر خلال جلسات البيانات السياسية، التي تأتي ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين، كما يعقد الوزير عددا من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والدوليين المشاركين في المؤتمر.