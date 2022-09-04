«الاتصالات» توقع مذكرة تفاهم لإعداد كوادر بشرية في صناعة الإلكترونيات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة «برايت سكايز» brightskies للتعاون المشترك فى إعداد كوادر بشرية متخصصة بمجالات صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وهي: «الأنظمة المدمجة embedded system، والأمن السيبرانى المدمج Embedded security، والتنقل الكهربائي E-mobility».

كما يتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم لزيادة عدد المستفيدين من المنح المكثفة، وشباب المجندين، بالإضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي على منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية «مهارة – تك».

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام عرفة المدير التنفيذي للعمليات بشركة برايت سكايز، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة برايت سكايز.

مصر دولة رائدة بمجال الأنظمة المدمجة

وأكد طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشراكة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية، وخططها لتعميق المهارات وزيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة العاملين المتخصصين في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

زيادة صادرات مصر الرقمية

وتأتي تكريسًا للجهود المبذولة لزيادة صادرات مصر الرقمية، وجعل مصر دولة رائدة بمجال الأنظمة المدمجة في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون لتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجاته من الكوادر البشرية المتخصصة وشديدة التخصص التي يحتاجها سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها في مجال صناعة الإلكترونيات من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد الشباب على أعلى مستوى بما يتواكب مع التطور العالمي المتلاحق في مجالات التكنولوجيا المختلفة وعلى النحو الذي يؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة.

زيادة أعداد الكوادر البشرية لسد احتياجات الشركة والقطاع

فيما أوضح المهندس هشام عرفة، المدير التنفيذي للعمليات بشركة برايت سكايز، أن التعاون يأتي استكمالا لتعاون سابق مع معهد تكنولوجيا المعلومات، والذي يستهدف من خلاله زيادة أعداد الكوادر البشرية لسد احتياجات الشركة والقطاع، مضيفًا أنه يتضمن برامج جديدة يتم طرحها لأول مرة للشباب المصري، ويتم تنفيذها في القاهرة وبعض مراكز المعهد داخل مراكز كرياتيفا المنتشرة في المحافظات المصرية المختلفة وكذلك مقر المعهد الجديد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.

أعداد المتدربين ومراجعة تصميم وإعداد البرنامج التدريبي

وبموجب هذه المذكرة يتعاون معهد تكنولوجيا المعلومات، وشركة برايت سكايز في زيادة أعداد المتدربين، ومراجعة تصميم وإعداد البرنامج التدريبي، وإعداد تجهيزات العملية التدريبية لبرامج الأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني المدمج، والتنقل الكهربائي؛ فيما تساهم شركة «برايت سكايز»، بتوفير المدربين والخبراء أثناء فترة التدريب والمشروعات، وكذلك المساهمة في أعمال التشغيل.

يذكر أن شركة «برايت سكايز» هي شركة تكنولوجية مصرية تقدم حلولا تكنولوجية للتحول الرقمي حيث تعمل على تطوير تقنيات وأدوات برمجية مبتكرة ومتطورة في صناعات وقطاعات متعددة، ويقع مقر الشركة في مصر ولها مكاتب في دبى وألمانيا وتخدم العملاء في جميع أنحاء أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.