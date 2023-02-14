يوسف الحسيني: صناعة الإلكترونيات في مصر توفر فرص عمل وتعليم

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر لديها 3 مصانع يتم إنشاؤهم لصناعة الموبايلات الحديثة: «البعض يعترض ويقولك في حاجات أهم من الموبايلات رغم أن مصانع الإلكترونيات مهمة جدا في مصر، وتفتح آفاقا جديدة للربح والاستثمار من خلال مدارس تكنولوجية وكليات هندسة وبرامج متخصصة لتوفير فرص عمل للخرجيين وصناعة الكوادر».

الوضع الاقتصادي

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع على فضائية الأولى، أن الرئيس السيسي تكلم بمنتهى الوضوح عن أوضاعنا الاقتصادية: «مستغرب جدا أن في ناس لسه بتقول كده وأننا هنبان صغيرين أمام العالم لما نعلن وضعنا الاقتصادي، إحنا مش بنخبي حاجة وما حدث في مصر خلال السنوات الماضية لم يحدث في الخفاء، فالجميع يعلم ما يحدث ومنهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

تحديات مخيفة

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن الرئيس السيسي تولى مسؤولية دولة كانت منهارة وتعاني من تحديات مخيفة في وقت توليه الحكم وعلى رأسها الإرهاب والاقتصاد والوضع السياسي أمام المجتمع الدولي: متابعا: «لم نكن نحلم بالمشروعات الجديدة والقطارات والطرق وخطوط النقل والمواصلات».