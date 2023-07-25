جهود «100 يوم صحة» في 24 ساعة.. 49 ألف خدمة بينها 17 ألف قرار علاج

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 449 ألفا و365 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 14 ألفا و398 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 32 ألفا و620 خدمة.

حملة 100 يوم صحة

وأضاف «عبدالغفار» أنّ حملة «100 صحة» قدّمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ2448 طفلا، فيما قدمت 48 ألفًا و609 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ الحملة قدّمت 5 آلاف و137 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و7 آلاف و981 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2603 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ17 ألفا و18 مواطنا.

مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية

وقال «عبدالغفار» إنّ حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و543 استمارة استبيان، مضيفا أنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و884 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 87 ألفا، و853 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 76 ألفا، و35 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 122 ألفا و947 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و289 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».