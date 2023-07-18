قافلة طبية ومركز تكنولوجي متنقل ضمن أعمال حملة «100 يوم صحة» بالفيوم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قافلة طبية ومركز تكنولوجي متنقل اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن أعمال حملة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بالتعاون مع جامعة الفيوم، وجمعية صناع الخير، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك في مقر جمعية دار الحنان لتنمية المجتمع في قرية منشأة عبد المجيد بدائرة مركز إطسا.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال القافلة، حيث تابع مؤشرات الأداء، وانتظام العمل خلال القافلة لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان، فضلًا عن الوصول للمواطنين في مختلف أماكن التجمعات والقرى والأحياء بجميع المراكز.

قافلة طبية ومركز تكنولوجي

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، باستمرار عمل القافلة الطبية، حتى غدًا الأربعاء نظرًا لزيادة الإقبال من المواطنين وذلك بهدف إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصًا أنّ القافلة يصاحبها مركز تكنولوجي متنقل ورائدات ريفيات والذي يقدم خدمات مختلفة أبرزها استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات من كبار السن والمعيلات.

وأكد الأنصاري أنّ أعمال حملة 100 يوم صحة تعد فرصة جيدة لوصول مختلف أجهزة الدولة، للمواطنين في محل إقامتهم.

استمرار فاعليات حملة 100 يوم صحة

وشدد محافظ الفيوم، على استمرار أعمال حملة 100 يوم صحة في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة طوال أيام الحملة، مُطالبًا الفرق الطبية المشاركة في الحملة ببذل المزيد من العطاء والجهد، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خصوصًا ضمن المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة، مؤكدًا على متابعته الميدانية المستمرة لأعمال الحملة في مختلف المناطق، موجهًا رؤوساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحملة.

عيادات طبية وكشف مبكر عن الأمراض

وشملت أعمال القافلة الطبية، عيادات الجراحة، والجلدية، والأمراض الصدرية، والأطفال، والرمد، وخدمات تنظيم الأسرة، وتقديم الخدمات التوعوية، ومبادرات الصحة العامة «الاكتشاف المبكر للأورام، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر»، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان.

الأنصاري يدعو المواطنين للكشف

ودعا «الأنصاري» المواطنين بضرورة الخضوع للكشف من أجل الاطمئنان على أنفسهم، من خلال المتابعة المستمرة وقياس الضغط والسكر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

ورافق محافظ الفيوم خلال جولته التفقدية، الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.