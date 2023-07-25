ضبط 84 مخالفة متنوعة في حملات تموينية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

حملات تموينية في المنيا

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية، منها 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار- تجار تموينيين».

183 مخالفة تموينية متنوعة

وحررت أمس، مديرية التموين بالمنيا، 183 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

وتشهد أسواق محافظة المنيا حملات يومية لضبط الأسعار والأسواق والمخابز البلدية، ويتم تنظيم تلك الحملات بالتعاون بين مديرية التموين والوحدات المحلية في جميع المدن والقرى والمراكز.