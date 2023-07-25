استمرار اختبارات الموسم الثاني لـ«كابيتانو مصر» في المنيا.. «حقق حلمك»

نشرت صفحة كابيتانو مصر، مقطع فيديو جديدا لاختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر بمحافظة المنيا، إذ يظهر حماس المتقدمين.

اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر

وتستمر اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر، والتي تسعى من خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم أجيال مميزة للكرة المصرية في السنوات المقبلة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مواعيد وأماكن إجراء اختبارات كابيتانو مصر 2023 لمواليد 2009 بجميع محافظات الجمهورية، فى رحلة جديدة لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة.

ووصل عدد الراغبين فى خوض اختبارات كابيتانو مصر بمحافظة المنيا، عن طريق الرابط الإلكترونى إلى 6000 لاعب من مواليد 2009، وأقيمت الاختبارات يومى 19 و20 يوليو.