تحرير 183 مخالفة للمخابز البلدية في المنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 183 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء المحافظ أسامة القاضي، بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

تحرير 183 مخالفة تموين

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 183 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين منها 170مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين: إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان )، و13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم وجود شهادات صحية- عدم الإعلان عن الأسعار- غش تجاري.

توريد 474 ألف طن قمح

كما أعلنت مديرية التموين في محافظة المنيا عن توريد 474 ألف طن قمح، من خلال 42 موقع تخزين تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، وقال وكيل وزارة التموين إن المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام، مؤكدا علي المتابعة الدورية المستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة حفاظاً على المحصول.