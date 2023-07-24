رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«كابيتانو مصر» تنشر فيديو جديدا عن الموسم الثاني في محافظة المنيا

كتب:

محمد عزالدين
11:34 م | الإثنين 24 يوليو 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

كشفت صفحة كابيتانو مصر، عن فيديو جديد لاختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر بمحافظة المنيا. 

كابيتانو مصر في المنيا

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مواعيد وأماكن إجراء اختبارات كابيتانو مصر 2023 لمواليد 2009 بجميع محافظات الجمهورية، في رحلة جديدة لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة.

ووصل عدد الراغبين في خوض اختبارات كابيتانو مصر بمحافظة المنيا، عن طريق الرابط الإلكتروني إلى 6000 لاعب من مواليد 2009، وأقيمت الاختبارات يومي 19 و20 يوليو.

اختبارات الموسم الثاني

وتستمر اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر، والتي تسعى من خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم أجيال مميزة للكرة المصرية في السنوات المقبلة.

 

اقرأ المزيد:

وكيل «شباب المنيا»: ختام اختبارات «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني

توافد آلاف الموهوبين على نادي المنيا لإجراء اختبارات كابيتانو مصر

إقبال كبير لأبناء أسوان للمشاركة في الموسم الجديد من «كابيتانو مصر»

«رياضة سوهاج»: 3 آلاف شخص تقدموا للاشتراك في «كابيتانو مصر»

شادي محمد: برنامج «كابيتانو مصر» فرصة لاكتشاف 50 محمد صلاح جديد

ناقد رياضي: «كابيتانو مصر» قادر على اكتشاف المواهب في محافظات الصعيد
بقلم محمد عزالدين