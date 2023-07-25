خطوات شراء الشهادات الدولارية الجديدة من بنكي الأهلي ومصر بعائد 27%

أتاح بنكا الأهلي المصري وبنك مصر شهادات دولارية جديدة ذات عائد 9% سنويا، يصرف العائد مقدما للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ ويبدأ إصدارها بداية من غدا الأربعاء 26 يوليو الجاري، لذا يرغب الجميع في معرفة خطوات شراء شهادات بنكي الأهلي ومصر.

خطوات الحصول على شهادتي البنك الأهلي المصري

- أتاح البنك الأهلي المصري شراء شهادتي «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا».

- أولاً لعملاء البنك الأهلي المصري: يمكن شراء الشهادات عن طريق جميع فروع البنك الأهلي المصري، أو من خلال موقع «الأهلي نت»، وتطبيق «الأهلي موبايل»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي من خلال استخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

- ثانياً لغير عملاء البنك الأهلي المصري: يمكن شراء الشهادتين عن طريق تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية، على أن يكون موضح بها الرقم القومي، مع المنتج المطلوب شراءه، وأعلن البنك الأهلي أنه يجرى الإعلان عن كل أرقام الحسابات المحول عليها من خلال موقع البنك الإلكتروني، بالتزامن مع إطلاق المنتج.

خطوات الحصول على شهادتي بنك مصر

- أتاح بنك مصر شراء شهادتي «القمة» و«إيليت»

وأعلن بنك مصر أنه يمكن شراء الشهادات الدولارية الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك مصر، وتطبيق الموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى فروع بنك مصر داخل وخارج مصر، وأيضاً شبكة آلات الصراف الآلي.