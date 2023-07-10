شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة.. منها البلاتينية ذات العائد المتغير

يبحث عدد كبير من المواطنين بشكل مستمر عن شهادات البنك الأهلي المصري والتي تعتبر وسيلة من الوسائل الآمنة التي يلجأ إليها الأشخاص الذين يرغبون في الادخار الآمن لأموالهم مع ربح العوائد التي يطرحها البنك.

ويقدم البنك 3 أنواع من الشهادات، شهادات الادخار بالعملة المحلية، وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وشهادات الاستثمار وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» شهادات الادخار المحلية.

شهادات ادخار بالعملة المحلية

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات يكون الحد الأدنى فيها للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها ويكون سعر العائد الشهري فيها 19% ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفق التعليمات السارية كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان شهادات البنك الأهلي المصري ومميزات هذه الشهادة أن نوع العائد ثابت طوال المدة مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

والثانية الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، وتكون المدة 3 سنوات أيضًا، والحد الأدنى ألف 1000 جنيه، ويكون العائد ربع سنوي بنسبة 18.5%، وويكون نوع العائد متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري بزياده (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

والنوع الثالث من شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية هو الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، وفي هذه الشهادة يكون أيضاً الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها والمدة 3 سنوات و يصل سعر العائد 22%، السنة الأولى، والثانية 18%، والثالثة 16% ويكون نوع العائد فيها شهري طوال مدة الشهادة ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها.