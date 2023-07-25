ختام فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ختام فعاليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة، التي أُقيمت بقاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، ومعهد أبو بكر الصديق الابتدائي المجاور لديوان المنطقة.

ختام فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة

وخُصصت تصفيات اليوم الختامي للبُعد الثاني بها، وهو بُعد «المُعلم المُثقف» الذي شارك به 3 مُعلمون، وفاز فيه الدكتور سمير محمد خالد الطحان، وتم تخصيص لجنة تحكيم لهذا البُعد مُكونة من رشدي الطنطاوي، موجه عام اللغة العربية، ومحمد عفيفي، موجه اللغة العربية بإدارة قلين التعليمية الأزهرية، ونادية شاهين، موجه عام المكتبات بالمنطقة.

أسماء الطلاب الفائزين في تصفيات المشروع

وعن البُعد الأول لتصفيات المشروع وهو بُعد «الطالب المُثقف»، فقد أُجريت فعالياته علي مدار 3 أيام للمراحل التعليمية الثلاثة، وتم اختيار طالبين بالمرحلة الابتدائية وهما: ميمونة مصطفى محمود، بمعهد قبريط بفوه، ويوسف هاني حلمي، بمعهد الطايفة بكفر الشيخ، وبالمرحلة الإعدادية فازت الطالبة سارة يوسف محمد، بمعهد سيدي سالم، وعن المرحلة الثانوية فقد فاز بها الطالب عبد الله رزق رمضان كامل، بمعهد بيلا الثانوي.

وجرى تشكيل لجنة تحكيم لتقييم متسابقي البُعد الأول، التي تكونت من كل من حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور محمود عيسي، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، والدكتورة آمال بشر.

ومن جهته، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على تهنئة الفائزين بتصفيات المشروع الوطني للقراءة، وتقديم الشُكر للقائمين على تنفيذ التصفيات وذلك لحُسن التنظيم، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

المشروع الوطني للقراءة

جدير بالذكر، أنّه تم إطلاق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

والمشروع الوطني للقراءة، هو مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.