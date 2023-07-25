نتيجة الثانوية العامة 2023.. انتهاء التصحيح واعتمادها الأسبوع المقبل

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ كنترولات الثانوية العامة 2023، ستنتهي اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة وأوراق إجابات الأسئلة المقالية والموضوعية في جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية اليوم، استعداداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. انتهاء التصحيح

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بعد عودته من دولة تنزانيا حيث يشارك وزير التعليم في قمة «رأس المال البشري في أفريقيا 2023».

وأشار المصدر، إلى أنَّه سيتمّ عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح في الشعبتين العلمية والأدبية وأوائل الثانوية العامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أول الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية العامة.. مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

وأضاف المصدر، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور اعتماها مباشرة من وزير التربية والتعليم، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجه الثانويه العامه 2023 والدرجات الكاملة في جميع المواد الدراسية.

وتتيح جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على موقعها الرسمي، إذ يمكن للطلاب الحصول علي النتيجة في أسرع وقت ومجانياً دون دفع أي مبالغ مالية وبطريقة سهلة من خلال الخطوات التالية:-

- إدخال رقم الجلوس.

- اسم الطالب.

- البريد الإلكتروني.

- المحافظة.

- الشعبة.

- الضغط على التسجيل ليحصل الطلاب قبل نشرها في أي مكان آخر.