مستشار الرئيس للصحة: اليقظة الدوائية بـ«التأمين الشامل» مهمة لسلامة المريض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الأسبوع الماضي شهد عقد اجتماع لإعلان الخطوط الاسترشادية لاستخدام المضادات الحيوية في أمراض الجهاز التنفسي.

اليقظة الدوائية بالتأمين الصحي الشامل مهمة جدا لضمان سلامة المريض

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ اليقظة الدوائية بالتأمين الصحي الشامل، مهمة جدا لضمان سلامة المريض والاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة، والحد بقدر مستطاع من أي آثار جانبية.

وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل قديمة جدا، وما تم الإعلان مؤخرا يعد تحديثا أو تأكيدا، وفي إطار الاستفادة من بعض الأوبئة التي انتشرت في السنوات الماضية مثل كورونا، جرى استحداث بروتوكولات على أساس تجارب علمية وإكلينيكية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أي دواء مرّ بتجارب معملية وحيوانية وإكلينيكة بشرية للوصول إلى التأثيرات الإيجابية واحتمالية الآثار الجانبية، والحالات التي يجب تجنب استخدام هذا الدواء فيها، وهناك تقارير دورية تؤكد ما إذا كان هناك آثار جانبية كثيرة أو جديدة في هذا الاتجاه».