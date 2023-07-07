تاج الدين: مبادرات الرئيس السيسي للصحة لعبت دورا مهما في تحسين حياة المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين المستشار الرئاسي للصحة والوقاية، إن العديد من الأمراض تم اكتشافها مبكرا وتم توعية الجمهور بها، لذلك وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من المبادرات الصحية التي كان لها عظيم الأثر على الصحة العامة للمواطن.

وأوضح «تاج الدين» في مقابلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت المذاعة على فضائية «DMC» إن جهود مبادرة «100 مليون صحة» في مجال الصحة وفيروس سي، لعبت دورا هاما في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

وأضاف أن مصر قد انضمت لقائمة الدول الخالية من الفيروسات، بعد أن أصبحت من أوائل الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، بفضل مبادرة القضاء على فيروس «سي».

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لإنهاء قائمة الانتظار ساعدت في تلبية الاحتياجات الصحية لمليوني شخص منذ إنشائها، مشددًا على أن الجهود لا تزال مستمرة حتى الآن لجميع المواطنين في جميع المناطق.