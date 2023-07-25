9 معلومات عن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي.. يعمل بأعلى كفاءة وبمعايير عالمية

بفضل التطور التكنولوجي والحاجة المتزايدة للطاقة، أصبح استخراج واستغلال الغاز الطبيعي أحد أوجه الاهتمام في عالم الطاقة، ومن بين الحقول المهمة في إنتاج الغاز الطبيعي يبرز حقل ظهر الذي أصبح مثالًا حيًا على السعي المصري لتوسيع قاعدة الطاقة المتاحة وتنويع مصادرها.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عن وجود مشكلات تقنية بحقل ظهر، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة، الأمر الذي نفته الحكومة مؤكدة أنه لا صحة لهذا الكلام، وحقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وبشأن ذلك، نرصد خلال التقرير أبرز المعلومات عن الحقل منذ بداية اكتشافه حتى الآن.

معلومات عن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي

- بداية الإنتاج المبكر من حقل ظهر في عام 2017، من خلال معدلات حوالي 350 مليون قدم3 غاز في اليوم.

- استمر الإنتاج في الزيادة بشكل تدريجي نتيجة دخول الآبار على الإنتاج.

- دخول 19 بئرا على الإنتاج.

- يعمل حقل ظهر من خلال أعلى كفاءة وبكامل الطاقة الإنتاجية، حسب أحدث المعايير العالمية.

- الشركاء في حقل ظهر هم كالتالي: إيني الإيطالية «المشغل للحقل»، وبي بي الإنجليزية، وإيجاس المصرية، ومبادلة الإماراتية، وروزنفت الروسية.

- جميع الشركاء بحقل ظهر يضخون الاستثمارات من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج في الحقل.

- جار خلال الفترة الحالية حفر البئر رقم 20 من خلال استثمارات وصلت إلى 70 مليون دولار.

- متوسط إنتاج حقل ظهر يصل إلى 2.3 مليار قدم3 غاز في اليوم.

- وصلت استثمارات حقل ظهر حتى الآن إلى 12 مليار دولار، ومستهدف أن تصل إلى 15 مليار دولار في الـ3 سنوات المقبلة.