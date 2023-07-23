ضبط متهمين بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخصين مقيمين في القاهرة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.