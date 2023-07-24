ضبط مخدرات بـ16 مليون جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وتروّجيه على عملائهم متخذين من برج العرب وأول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و600 ألف جنيه.

تمّ ضبط عنصر إجرامي في العامرية ببرج العرب وبحوزته (600 طربة من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلوجراما - مبلغ مالي - هاتف محمول) وضُبط بمسكنه (كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلوجراما - 6 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – طبنجة صوت)، كما جرى ضبط عنصرين إجراميين مقيمان في الإسماعيلية، في أول العامرية بحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).