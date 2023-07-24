ضبط عدد من العناصر الإجرامية وتجار المخدرات في المحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في نشر حملاتها الأمنية لضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة في كل أنحاء الجمهورية، إذ جرى ضبط عدد من المتهمين في 9 محافظات مختلفة، أسفرت عنها ضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

أما عن النتائج تفاصيليًا التي أسفرت عنها الحملة في تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن الدقهلية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزته عدد 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي– سلاح أبيض.

القبض على مسجل خطر بالقليوبية

أما في محافظة القليوبية، ألقت الأجهة الأمنية القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول –سلاح أبيض، وعنصر إجرامي له معلومات جنائية حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة وبحوزته عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي – سلاح أبيض

ضبط كمية لمخدر الهيروين بالغربية

وفي محافظة الغربية، نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – سلاح أبيض، وفي ذات السياق ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالي – سلاح أبيض.

ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية والبحيرة

وفي محافظة البحيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحمودية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالي، كما ضبط الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالي، كما جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين وبحوزته كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى .

ضبط كمية لمخدر الهيروين بالمينا وأسيوط

أما في محافظة المنيا، جرى ضبط سيدة لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنيا وبحوزتها كمية لمخدر الهيروين – كمية من عقار التامول المخدر - مبلغ مالي.

وفي محافظة أسيوط جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو - مبلغ مالي – 2 سلاح أبيض

ضبط عنصريين إجراميين بالجيزة والشرقية

أما في الجيزة جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر، وبحوزته عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من عقار الترامادول المخدر – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات - مبلغ مالي.

وفي منطقة السحر والجمال ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.