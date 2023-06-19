وزير التجارة: صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو 7 مليارات دولار في 2022

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، معرض Big 5 Construct Egypt لمواد البناء والتشييد، في دورته الخامسة، المقام خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، إذ يضم المعرض قطاعات الصناعات الكهربائية والميكانيكية والتصميمات الداخلية للمباني والتشطيبات ومواد البناء والإنشاءات الخاصة وصناعات المعدات الثقيلة، وشارك في فعاليات الافتتاح عدد من كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين العقاريين.

ميزات تنافسية كبيرة في قطاع مواد البناء والتشييد

وقال الوزير إن قطاع مواد البناء والتشييد يمثل أحد أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية في الاقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة تشمل توافر المقومات والطاقات الإنتاجية والعمالة المؤهلة والمواد الخام ذات الجودة العالية، إضافة الى توافر الفرص التصديرية الواعدة للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، مشيراً إلى أن القطاع يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى والمشروعات السكنية.

استضافة لفعاليات المعرض تعكس أهمية السوق المصرية

وأوضح «سمير» أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو 6 مليارات و993 مليون دولار خلال عام 2022، كما بلغت خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي 3 مليارات و225 مليون دولار.

أضاف الوزير أن استضافة مصر لفعاليات المعرض تعكس أهمية السوق المصرية كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء للدول العربية والأفريقية، لافتاً إلى أن المعرض مقام على مساحة 25 ألف متر ويحظى بمشاركة أكثر من 20 ألف متخصص في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، و300 شركة عارضة من 21 دولة.

ونوه إلى أن المعرض يضم 11 جناحاً دولياً لدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيطاليا وألمانيا واليونان وتركيا والصين واوزباكستان وإسبانيا وروسيا.

وتفقد الوزير أجنحة المعرض مروراً بالشركات والأجنحة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية، وأشاد بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.