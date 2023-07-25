في ذكرى رحيله.. «قرفة بالجنزبيل» مشروع سينمائي لم يكتمل لـ فاروق الفيشاوي

بـ«كاريزما» خاصة، وأداء تمثيلي متميز، ومجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية؛ حجز الفنان الراحل فارق الفيشاوي، مساحة في قلوب جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث أجاد التقلب بين الأدوار ببراعة شديدة، وظل حبه للفن حاضرا على مدار مشواره، وكان هو العلاج في حربه ضد مرض السرطان، التي خاضها في سنواته الأخيرة قبل رحيله.

وتحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي صنع البهجة للجمهور المصري والعربي طوال مشواره الفني الطويل.

أعمال فاروق الفيشاوي الأخيرة قبل رحيله

وخلال السنوات الأخيرة التي سبقت رحيله؛ انصب تركيز فاروق الفيشاوي، على الدراما التلفزيونية، وابتعد عن السينما، إلا من بعض الأعمال المحدودة، مثل «يوم للستات»، أو الظهور كضيف شرف في عدد من الأفلام، منها «كدبة كل يوم» و«ليلة هنا وسرور»، ولكنه كان يستعد لمشروع سينمائي يجمعه بصديقه الفنان يحيى الفخراني، تحت قيادة المخرج عمر عبد العزيز، ولكن رحيله حال دون تنفيذ المشروع.

مأخوذ عن عمل روائي.. تفاصيل فيلم «قرفة بالزنجبيل»

«قرفة بالزنجبيل».. هو الاسم الذي اختاره المخرج عمر عبد العزيز للفيلم، الذي كان يستعد العودة به إلى السينما، وهو مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وتولت المخرجة هالة خليل، كتابة السيناريو والحوار للفيلم، وكان فاروق الفيشاوي المرشح الأول لبطولة الفيلم، منذ بداية العمل على المشروع في 2009، الذي تعرض لسلسلة من التأجيلات قبل أن يعود للعمل عليه مرة أخرى في 2019، وفقا لتصريحات سابقة للمخرج عمر عبد العزيز لـ«الوطن».

وحدد «عبد العزيز»، أبريل 2019 ليبدأ تصوير الفيلم، ولكن لم تكن الحالة الصحية لـ«الفيشاوي» في أفضل حال، وبالفعل لم يمر أكثر من 3 أشهر حتى رحل الفنان الكبير فارق الفيشاوي عن عالمنا في يوليو 2019 عن عمر يناهز الـ 67 عاما.