في ذكرى وفاة فاروق الفيشاوي.. ودع جمهوره بتصوير 4 أعمال فنية

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الرابعة، إذ أنه رحل عن عالمنا عام 2019، قبل أن يودع جمهوره بـ4 أعمال فنية قدمها خلال عام 2018، حتي يترك بصمة واضحة تعيش لسنوات طويلة، فرغم رحيله عن عالمنا بجسده، ما زال حاضرا بأعماله الفنية المتنوعة.

ذكرى وفاة فاروق الفيشاوي

وتخليدًا لذكرى وفاة فاروق الفيشاوي، نعرض خلال التقرير التالي أبرز ملامح أدواره خلال عام 2018، إذ شارك في فيلم «ليلة هنا وسرور» مع الفنان محمد إمام وقدم دور المعلم الضو، كما أنه تألق من خلال دور «شهاب» الذي قدمه خلال مسلسل «الشارع اللي ورانا».

ظهور فاروق الفيشاوي كضيف شرف

لم يكتف الفنان فاروق الفيشاوي بتلك الأعمال، ولكنه ظهر كضيف شرف في مسلسل «لدينا أقوال أخري» من بطولة الفنانة يسرا، وظهر أيضا مع الفنان عادل إمام من خلال مسلسل «عوالم خفية» بدور «شريف يسري» كضيف شرف للفيلم .

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

توفى الفنان فاروق الفيشاوي، بعد إصابته بسرطان الكبد، حيث تدهورت حالته الصحية، وخضع لجلسات علاج السرطان في منزله قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتم نقله إلى المستشفى، ويفارق الحياة بعدها بثلاثة أيام.