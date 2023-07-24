نبيلة عبيد تحيي ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي: «النجم الجميل.. وحشتنا»

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على إحياء ذكرى رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، التي توافق غدا الثلاثاء، من خلال منشور خاص عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

نبيلة عبيد تحيي ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد فيديو يتضمن عددا من اللقطات بينها وبين الفنان فاروق الفيشاوي، من فيلم «كشف المستور» الذي قدماه سويا عام 1994، وعلقت عليه قائلة «في ذكرى الغياب.. النجم الجميل فاروق الفيشاوي وحشتنا».

يذكر أن فيلم «كشف المستور» شارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوي، ويوسف شعبان، وشويكار، ونجوى فؤاد، وعايدة عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج عاطف الطيب.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة نبيلة عبيد، كان مسلسل «سكر زيادة»، الذي قدمته بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم نادية الجندي، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.