في ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي.. أصيب بالسرطان ورفض تلقي الكيماوي

تمر اليوم ذكرى رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في 25 يوليو عام 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي كان تقبله ببساطة شديدة، ورغم هزيمته له، إلا أنه كان قادرا على تقديم رسالة أمل لكل من يعاني منه.

رحلة فاروق الفيشاوي مع السرطان

بدأت رحلة الفنان فاروق الفيشاوي مع مرض السرطان، من أحد الدورات الخاصة بمهرجان الإسكندرية، حينما صعد على خشبة المسرح ليتسلم تكريمه، لكن كانت المفاجأة التي صدمت جمهوره، حين أعلن خبر إصابته بمرض السرطان، قائلا: «ترددت كثيرا جدا في أن أقول، لأني مش عايز حد يتضايق أو يزعل أو ينزعج، لأن أنا شخصيا مش منزعج».

وتابع الفيشاوي: «عملت بعض التحاليل والفحوصات والأشعات، دكتوري المعالج قالي، فاروق أنت عندك سرطان، قولتله سرطان أه يعني صداع، فقال لا يا فاروق، أنا بتكلم جد، قولتله وأنا بتعامل جد، أنا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر عليه، سأهزمه، وهاجى الدورة الجاية علشان أقول لزميل آخر، مبروك على التكريم».

وفي أحد اللقاءات الخاصة له مع الإعلامية منى الشاذلي، أخبرها بأنه لم يتلقى العلاج الكيميائي، لكنه اعتمد علاج جديد توصل إليه عدد من الأطباء في الخارج، إلا أن المرض تمكن منه، ورحل عن عالمنا.