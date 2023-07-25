وزيرة التعاون: «الوطنية للتديب» ذراعا تدريبيا لتأهيل المرأة للأماكن القيادية

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بالمشاركة في اختبارات المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت المشاط، في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، أنّ الأكاديمية ذراعا تدريبيا مهما لتحقيق أهداف كثيرة في استراتيجيات وطنية مختلفة، ومنها تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها للأماكن القيادية التنفيذية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنّ البرنامج يؤهل كثير من المتقدمات على قيادية هذه المواقع بشكل تدريب علمي وعملي، معربة عن سعادتها بالمشاركة ووجود مشاركات مختلفة من أساتذة جامعات وأطباء، قائلة «البرنامج يؤهلهم لذلك، وبعد 12 شهرا سيكون منهم كثيرات في مواقع مختلفة».