رئيس حزب مصر أكتوبر تطالب بالقائمة المطلقة في نظام الانتخابات: «أشمل»

كشفت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، موقف الحزب من القائمة النسبية والمطلقة في نظام الانتخابات، بعد تباين الآراء بين الأحزاب السياسية حول النظام الأمثل بينهما، إذ ترى كل مجموعة مميزات في كل نظام لا توجد في الآخر، والعكس مع الفريق الآخر.

حزب مصر أكتوبر يطالب بالقائمة المطلقة في نظام الانتخابات

وقالت «مديح»، لـ«الوطن»، إنّ الحزب يدعم العمل بالقائمة المطلقة، والتي تساهم في الاستقرار السياسي، ولا يمكن الطعن دستوريا عليها، وكذلك تضمن تمثيل جميع فئات المجتمع، من مرأة وشباب وأقباط وغيرها.

القائمة المطلقة

وترى الأحزاب السياسية المؤيدة للقائمة المطلقة، أنّ من مميزاتها تحقيق الاستقرار السياسي، وتضمن تمثيل المرأة والشباب والأقباط والكفاءات الأكاديمية، وتمنع عودة الإخوان، فضلًا عن تنمية الحياة النيابية في مصر، كما أنّه لا يمكن الطعن عليها دستوريا على عكس النسبية.

القائمة النسبية

ويرى مؤيدو القائمة النسبية، أنّها تساعد وتقوي الأحزاب وتحقق التنوع السياسي وتعطي الفرصة للمعارضة، وضمان لتمثيل فئات المجتمع تحت قبة الغرفتين التشريعيتين، ولا يحدث فيها تهدير للأصوات، كما تكون مرجعية الناخب فيها لبرنامج الحزب نفسه، فضلا عن توزيع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب الأصوات الحاصل عليها كل حزب، ورفع مستوى الأداء تحت قبة مجلس النواب.