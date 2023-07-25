رئيس جامعة الأزهر السابق: النبي محمد أول من أسس لمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن مشيخة الأزهر الشريف تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة، لنشر ثقافة التسامح والسلام، حيث نُظم مؤتمر دولي عام 2017 عن الحرية والمواطنة، وفي هذا المؤتمر رفض شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب مصطلح الأقلية الذي يشير إلى الانعزالية، وطالب بأن يتم استبداله بمصطلح المواطنة، هذا المصطلح الذي يعتبر استدعاء لأول مجتمع أسسه الرسول في المدينة.

جهود الأزهر الشريف في نشر التسامح الديني

وأضاف المحرصاوي، خلال ندوة بعنوان «الثقافة وبناء الإنسان: روح التسامح»، اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، في دورته الثامنة عشرة، أنه عقب ذلك بشهرين نظم الأزهر الشريف مؤتمرا حول السلام بحضور بابا الفاتيكان، وفي عام 2018 كان شيخ الأزهر في ضيافة بابا الفاتيكان، وطرحت وثيقة الأخوة الإنسانية، التي لم تكن صدرت عقب ذلك في فبراير 2019، ومن ثم أنشأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، لجنة لتحقيق مبادئ الوثيقة.

المحرصاوي: مبادئ حقوق الإنسان وضعها الإسلام منذ 1400 عام

وشدد رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق على أن مبادئ حقوق الإنسان، التي ينادي بها العالم الآن، وضعها الإسلام منذ 1400 عام، فهو دين السلام وحرية العقيدة واحترام عقيدة الآخرين، كما أنه عالج قضية العنف، مؤكدًا أن مبدأ المواطنة لن يتم إلا بالتسامح.