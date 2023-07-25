رضا حجازي: احتياجات سوق العمل تتطلب التعليم والتدريب معا

أكّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق استراتيجية بناء الانسان المصري عام 2018 وهو ما استهدفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في إطارها اطلاق تطوير شامل للمنظومة التعليمية كي تواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل.

مواكبة المستقبل بصقل المهارات

وأشار حجازي، في بيان له منذ قليل، إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل من خلال عدة محاور، مشيرا إلى أنه في عالم ما بعد جائحة كورونا بتحركاته السريعة، اتخذت وزارة التعليم عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف.

نظم التعليم والتوظيف

وأوضح وزير التعليم، أنَّه في إطار تكييف السياسات التعليمية وخطط التطوير في ضوء ما أحدثته تداعيات جائحة كورونا من تغيير في نظم التعليم والتوظيف تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2014، ودعم الشركات المحلية التي توظف الشباب من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.